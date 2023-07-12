Башкирский певец записал песню для своих товарищей-участников СВО

Певец Марсель Фархутдинов, лауреат многочисленных республиканских и межрегиональных конкурсов, написал песню «Әйләнеп ҡайта алһам» («Если я вернусь») и снял клип.

Композиция написана в поддержку бойцов-участников специальной военной спецоперации и является кавер-версией композиции певца Зиннура, которая была написана в 2021 году.

В своих соцсетях Марсель Фархутдинов написал, что песня посвящается всем тем, кто сейчас находится в зоне СВО, и тем, кого уже с нами нет.

Ранее сообщалось, что для жителей Башкирии, которые хотят заключить контракт с Минобороны страны, действует единый справочный номер 177. Кроме того, можно обратиться в Ситуационный центр по номеру 122 либо набрать (347) 218-19-19. В ближайшем офисе МФЦ и на сайте башбат.рф. также можно получить всю необходимую информацию.