В Башкирии порядка 300 пожилых и инвалидов приютили приемные семьи

В Башкирии 285 лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья забрали в приемные семьи. Об этом рассказала руководитель Минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Это число охватывает период с 2017 года, когда был введен закон о вознаграждении жителям, берущим на себя ответственность по уходу за пожилыми и инвалидами на дому. Региональный бюджет выделил на эти цели 59 млн рублей.

Согласно положениям закона, размер вознаграждения составляет 6 200 рублей в месяц. Однако, если в семью принимается инвалид первой группы или человек старше 80 лет, то сумма ежемесячного вознаграждения увеличивается до 8 060 рублей.