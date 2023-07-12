В Уфе госавтоинспекторы проведут сплошные проверки транспорта

Завтра, 13 июля, в башкирской столице запланировано проведение масштабных проверок общественного транспорта, информирует в соцсетях Министерство транспорта республики.
Сообщается, что целью проведения проверок является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а также предотвращение нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.
Представители ГИБДД Уфы подчеркнули, что особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов, а также проверке водителей на предмет прохождения медицинского осмотра перед каждым рейсом и наличие документа о технической пригодности транспортного средства к эксплуатации.