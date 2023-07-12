Радий Хабиров наградил военнослужащих, которые выполняли задачи в зоне спецоперации

Ордена и медали Шаймуратова получили бойцы батальона Салавата Юлаева, а также солдаты из подразделений БАРС и мобилизованные. В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров заявил, что все присутствующие в зале являются вдохновляющим примером для тысяч земляков.

Ваш ратный труд получает не только благодарность современников, но и будет признан будущими поколениями, которые больше никогда не пострадают от зла фашизма. Желаю вам всем с честью выполнить воинский долг и вернуться в родной Башкортостан живыми и невредимыми. На прошлой неделе я встречался с командиром полка, который держит 55 километров обороны на Днепре. Ребята показывают очень верное служение нашей стране, героизм.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, большинство из награжденных приехали в республику в отпуск. Некоторые накануне. В Колонный зал бойцы пришли вместе со своими близкими. В завершении церемонии награждения от имени бойцов Радию Хабирову вручили генеральскую саблю в знак уважения и благодарности за помощь, которую солдатам оказывают власти региона.

В 2022 году поехал, в августе. Не стал дожидаться, пока позовут в батальон, поехал в 6-й БАРС.

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