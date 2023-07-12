Радий Хабиров наградил военнослужащих, которые выполняли задачи в зоне спецоперации

Ваш ратный труд получает не только благодарность современников, но и будет признан будущими поколениями, которые больше никогда не пострадают от зла фашизма. Желаю вам всем с честью выполнить воинский долг и вернуться в родной Башкортостан живыми и невредимыми. На прошлой неделе я встречался с командиром полка, который держит 55 километров обороны на Днепре. Ребята показывают очень верное служение нашей стране, героизм.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан