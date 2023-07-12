Радий Хабиров наградил военнослужащих, которые выполняли задачи в зоне спецоперации

Ордена и медали Шаймуратова получили бойцы батальона Салавата Юлаева, а также солдаты из подразделений БАРС и мобилизованные. В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров заявил, что все присутствующие в зале являются вдохновляющим примером для тысяч земляков.
К слову, большинство из награжденных приехали в республику в отпуск. Некоторые накануне. В Колонный зал бойцы пришли вместе со своими близкими. В завершении церемонии награждения от имени бойцов Радию Хабирову вручили генеральскую саблю в знак уважения и благодарности за помощь, которую солдатам оказывают власти региона.