Pfizer локализует производство онкопрепаратов в России в партнерстве с «Фармстандартом»

Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году. В настоящий момент партнеры приступают к поэтапному процессу реализации технологического трансфера, включающего закупку оборудования, которое необходимо для производства продуктов компании Pfizer, реконструкцию производственного участка, перенос технологии и методов анализа, запуск коммерческого производства.