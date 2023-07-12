Pfizer локализует производство онкопрепаратов в России в партнерстве с «Фармстандартом»

Компании Pfizer и «Фармстандарт» подписали соглашение о производстве инновационных препаратов для лечения онкологических заболеваний. «УфаВИТА» будет оказывать партнеру услуги по наработке продукта.
Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году. В настоящий момент партнеры приступают к поэтапному процессу реализации технологического трансфера, включающего закупку оборудования, которое необходимо для производства продуктов компании Pfizer, реконструкцию производственного участка, перенос технологии и методов анализа, запуск коммерческого производства.
В рамках проекта планируется локализация полного цикла 4 препаратов в 8 дозировках. Партнеры рассчитывают выпускать порядка 2 млн. таблеток и капсул в год.