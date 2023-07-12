В Уфе в течение часа спасатели спасли четырех тонущих человек

В течение одного часа в Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города успешно спасли четырех человек, которые могли утонуть.

Так, примерно в 18.30 они спасли двух студентов из Индии, которые купались в опасном месте. Парни решили переплыть Уфимку, но посреди водоема потеряли силы и зацепились за бакен. Спасатели, дежурившие на близлежащем пляже, услышали их крики о помощи и на катере перевезли молодежь на берег.

Позднее те же сотрудники, которые дежурили на пляже, помогли 28-летнему местному жителю. Он решил последовать примеру иностранных гостей, пытаясь переплыть на противоположный берег реки. Сотрудники заметили его порыв и вовремя остановили мужчину, вернув на сушу.