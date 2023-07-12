В Уфе в течение часа спасатели спасли четырех тонущих человек

В течение одного часа в Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города успешно спасли четырех человек, которые могли утонуть.
Так, примерно в 18.30 они спасли двух студентов из Индии, которые купались в опасном месте. Парни решили переплыть Уфимку, но посреди водоема потеряли силы и зацепились за бакен. Спасатели, дежурившие на близлежащем пляже, услышали их крики о помощи и на катере перевезли молодежь на берег.
Позднее те же сотрудники, которые дежурили на пляже, помогли 28-летнему местному жителю. Он решил последовать примеру иностранных гостей, пытаясь переплыть на противоположный берег реки. Сотрудники заметили его порыв и вовремя остановили мужчину, вернув на сушу.
Примерно в 19.00 спасателям удалось спасти тонущего 40-летнего мужчину, который пытался переплыть реку Белую. Он упорно сопротивлялся течению, пытаясь достичь набережной, но силы иссякли. Очевидцы вызвали экстренную службу Уфы, сотрудники которой на катере доставили изнемогающего пловца на берег. Предположительно, мужчина был пьян.