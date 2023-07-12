В Башкирии в 2023 году отремонтируют 77 школ

«Планируем к середине августа закруглиться, чтобы к 1 сентября все было готово. Сдаем и прошлогодние, рассчитанные на два года объекты, в Бакалинском, Бирском районах, Стерлитамаке и других муниципалитетах» – рассказал Глава региона.