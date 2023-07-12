В Башкирии в 2023 году отремонтируют 77 школ

К началу нового учебного года в Башкирии отремонтируют 77 школ. Об этом рассказал Глава республики Радий Хабиров. На ремонт учреждений выделено 3,6 млрд рублей из федерального бюджета. 

Фото №1 - В Башкирии в 2023 году отремонтируют 77 школ

По словам руководителя региона, в прошлом году точно также подготовили 63 школы. В текущем году было решено отремонтировать больше учебных учреждений. 

«Планируем к середине августа закруглиться, чтобы к 1 сентября все было готово. Сдаем и прошлогодние, рассчитанные на два года объекты, в Бакалинском, Бирском районах, Стерлитамаке и других муниципалитетах» – рассказал Глава региона.

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