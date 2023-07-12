В Уфе обсудили пути объезда из-за ремонта Шакшинского моста

С 31 июля текущего года по апрель 2025 года будут ремонтировать Шакшинский мост. Из-за ремонта последуют ограничение движения транспорта.

Ранее стало известно, что спецслужбам города было поручено продумать объездные пути из-за проблем с трафиком. Вопрос об объездных обсудили 11 июля на совещании в городской администрации.

Мэрия Уфы разработала варианты объездных путей и усилила сообщение пригородных поездов. Назначена дополнительная электричка Тавтиманово – Дема. Поезда курсируют ежедневно уже с 5 июня.