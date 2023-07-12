Лесные пожары в Башкирии: в Белорецком районе введен режим ЧС

Ситуация с лесными пожарами в Белорецком районе остаётся непростой. По данным регионального МЧС, за минувшие сутки площадь возгорания увеличилась до 320 гектаров. Локально низовой пожар перешёл в верховой, создалась угроза населенным пунктам. В районе действует режим ЧС. На место стянуты дополнительные силы и средства. По поручению главы республики организована работа межведомственного оперативного штаба. Основная задача, которая ставится перед спасателями, – это скорейшая локализация огня.
20-литровый противопожарный ранец – непременный атрибут огнеборцев. В труднодоступных местах, куда не проехать даже на спецтехнике, с огнем борются вручную.
Крупная группировка работает у села Узян. На подмогу местной добровольной пожарной команде прибыли огнеборцы со всего района. Помогают им добровольцы из числа местных жителей.
Из-за сложного рельефа местности тушить пожар очень сложно. Вчера этот участок был не тронут. Проводят опашку. Если огонь ее перескочит, то потушить лес будет ещё сложнее. В локализации лесного пожара активно применяется тяжёлая спецтехника. Крупные промышленные предприятия республики направили в Белорецкий район многотонные бульдозеры, которые задействованы в опашке. А для разведки сотрудники лесохраны используют полноприводные квадроциклы.
После полудня на помощь пожарным пришла сама природа. Над лесом прошел моросящий дождь, который немного сдержал огненную стихию. Но расслабляться рано. Ребята продолжают работу на самых сложных и горячих участках.
Этот спецавтомобиль приготовили специально для лесных пожаров, сейчас он тут работает. Условия тяжёлые, от высокой температуры расплавился поворотник и обуглилась краска. В ликвидации возгорания также используется пожарный вертолет. С воздуха осуществляется и аэроразведка. Перейдя с низового в верховой, пожар стал опасен не только для огнеборцев, но и для местных жителей.
Учитывая большую площадь пожара, сотрудникам МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям на момент подготовки материала не удалось локализовать возгорание. Тем не менее, ситуация находится под полным контролем. После объявления штормового предупреждения из-за прогнозируемого усиления ветра до 25 метров в секунду количество пожарной и спецтехники решили увеличить.
Всего в тушении лесного пожара задействовано более 200 человек и десятки единиц техники. Ветреная и жаркая погода пока ещё не позволяет специалистами локализовать очаг возгорания. По предварительной версии, причиной происшествия стал удар молнии.