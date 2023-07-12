Лесные пожары в Башкирии: в Белорецком районе введен режим ЧС

Ситуация с лесными пожарами в Белорецком районе остаётся непростой. По данным регионального МЧС, за минувшие сутки площадь возгорания увеличилась до 320 гектаров. Локально низовой пожар перешёл в верховой, создалась угроза населенным пунктам. В районе действует режим ЧС. На место стянуты дополнительные силы и средства. По поручению главы республики организована работа межведомственного оперативного штаба. Основная задача, которая ставится перед спасателями, – это скорейшая локализация огня.

20-литровый противопожарный ранец – непременный атрибут огнеборцев. В труднодоступных местах, куда не проехать даже на спецтехнике, с огнем борются вручную.

Сложность тушения в том, что стояла аномальная жара. Только потушишь, огонь снова разгорается. Сергей Ефимов, сотрудник пожарной части с. Верхний Авзян

Крупная группировка работает у села Узян. На подмогу местной добровольной пожарной команде прибыли огнеборцы со всего района. Помогают им добровольцы из числа местных жителей.

Работают пожарные Верхнего Авзяна, Тирляна, добровольцы, лесохрана. Ребята работают в тяжёлых условиях. Вчера попали в огненный мешок. Но, слава богу, выбрались, все живы, сегодня продолжают работать. Роман Ефремов, начальник пожарной части с. Верхний Авзян

Из-за сложного рельефа местности тушить пожар очень сложно. Вчера этот участок был не тронут. Проводят опашку. Если огонь ее перескочит, то потушить лес будет ещё сложнее. В локализации лесного пожара активно применяется тяжёлая спецтехника. Крупные промышленные предприятия республики направили в Белорецкий район многотонные бульдозеры, которые задействованы в опашке. А для разведки сотрудники лесохраны используют полноприводные квадроциклы.

Успехи на сегодня у нас, мне кажется, уже есть, огонь прекратился. Осталось с северной стороны, и думаю, потом будет локализация. Вадим Усманов, начальник лесопожарной станции «Белорецкая»

После полудня на помощь пожарным пришла сама природа. Над лесом прошел моросящий дождь, который немного сдержал огненную стихию. Но расслабляться рано. Ребята продолжают работу на самых сложных и горячих участках.

Этот спецавтомобиль приготовили специально для лесных пожаров, сейчас он тут работает. Условия тяжёлые, от высокой температуры расплавился поворотник и обуглилась краска. В ликвидации возгорания также используется пожарный вертолет. С воздуха осуществляется и аэроразведка. Перейдя с низового в верховой, пожар стал опасен не только для огнеборцев, но и для местных жителей.

Площадь пожара начала увеличиваться, в зону попало и село Азнагулово. Приняли решение отправить сюда вторую группировку. Сейчас угроза деревне снята, аэромобильная группировка продолжает ее охранять. Виталий Барзайкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Учитывая большую площадь пожара, сотрудникам МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям на момент подготовки материала не удалось локализовать возгорание. Тем не менее, ситуация находится под полным контролем. После объявления штормового предупреждения из-за прогнозируемого усиления ветра до 25 метров в секунду количество пожарной и спецтехники решили увеличить.

Сегодня с 7 утра провели штаб, расставили технику, дислокация определена. По мере снятия угроз мы перебрасывали силы на другие участки. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан