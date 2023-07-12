Радий Хабиров вручил участникам СВО ордена и медали Шаймуратова

Глава республики наградил военнослужащих, которые выполняли задачи в зоне спецоперации. Ордена и медали Шаймуратова получили бойцы батальона имени Салавата Юлаева, а также солдаты из подразделений БАРС и мобилизованные. Всего около полусотни человек. В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров заявил, что все присутствующие в зале являются вдохновляющим примером для тысяч земляков.
Редкий случай, когда вместе с награждаемыми в колонном зале присутствует и вся их семья. Жены, дети, родители пришли поддержать военнослужащих. Тем более что многие из них приехали в отпуск буквально накануне. Что называется, с корабля на бал.
Торжественная церемония началась с вручения орденов Шаймуратова. Наград удостоены четверо военнослужащих, двое из которых – мобилизованные. Оба из Стерлитамака и служат в одном полку. Через неделю они вновь отправятся на передовую.
А вот боец с позывным «Плутон» службу проходил в составе отряда БАРС, куда записался добровольцем в августе прошлого года. Уроженец Баймака на тот момент уже имел боевой опыт на Северном Кавказе, за что имеет орден Мужества. Теперь список наград пополнила и медаль Шаймуратова.
Боевой опыт есть у многих военнослужащих. К примеру, замкомандира батальона имени Салавата Юлаева прошёл чеченские кампании, а также участвовал в военной операции в Югославии. Мужчина, кстати, этнический украинец.
Именно из батальона юлаевцев в этот раз большая часть награжденных. Башкирское подразделение в зоне СВО с декабря, и, как отметил Радий Хабиров, за это время личный состав не понес ни одной потери. За что глава республики отдельно поблагодарил командира батальона.
За такое внимание и поддержку бойцы поблагодарили руководство региона. Как отметил основатель башкирского батальона, солдаты порой с уважением называют Радия Хабирова республиканским главнокомандующим. В качестве подарка ему от лица личного состава передали генеральскую саблю.