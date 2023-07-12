Радий Хабиров вручил участникам СВО ордена и медали Шаймуратова

Глава республики наградил военнослужащих, которые выполняли задачи в зоне спецоперации. Ордена и медали Шаймуратова получили бойцы батальона имени Салавата Юлаева, а также солдаты из подразделений БАРС и мобилизованные. Всего около полусотни человек. В ходе торжественной церемонии Радий Хабиров заявил, что все присутствующие в зале являются вдохновляющим примером для тысяч земляков.

Редкий случай, когда вместе с награждаемыми в колонном зале присутствует и вся их семья. Жены, дети, родители пришли поддержать военнослужащих. Тем более что многие из них приехали в отпуск буквально накануне. Что называется, с корабля на бал.

В переломное время, когда решается судьба Отечества, все жители страны сплотились как одна большая семья. Трудности всегда укрепляли духовную силу наших народов. Твердо обещаю вам поддерживать вас на всем вашем боевом пути и дальше заботиться о ваших родных и близких! Особо хочу сказать, что ваш ратный труд получает не только глубокую благодарность современников, но и будет признан будущими поколениями, которые больше никогда не пострадают от зла фашизма. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Торжественная церемония началась с вручения орденов Шаймуратова. Наград удостоены четверо военнослужащих, двое из которых – мобилизованные. Оба из Стерлитамака и служат в одном полку. Через неделю они вновь отправятся на передовую.

Сначала было тяжело, потом привыкли. позывной «Китаец»

Тяжело первые два месяца, потом вошли в колею. позывной «Архангел»

А вот боец с позывным «Плутон» службу проходил в составе отряда БАРС, куда записался добровольцем в августе прошлого года. Уроженец Баймака на тот момент уже имел боевой опыт на Северном Кавказе, за что имеет орден Мужества. Теперь список наград пополнила и медаль Шаймуратова.

В 2022 году поехал, в августе. Не стал дожидаться, пока позовут в батальон, поехал в 6-й БАРС. позывной «Плутон»

Боевой опыт есть у многих военнослужащих. К примеру, замкомандира батальона имени Салавата Юлаева прошёл чеченские кампании, а также участвовал в военной операции в Югославии. Мужчина, кстати, этнический украинец.

Приехал к своим братьям-украинцам, помогаем им, воюем против нацизма. Батальон сложился, боевой дух на высоте, парни готовы стоять до конца. позывной «Бес»

Не скажу, что тяжело, потому что я через это уже прошел. Дважды был на СВО, ничего гладко не бывает, но мы справились и справимся в дальнейшем. позывной «Салават»

Именно из батальона юлаевцев в этот раз большая часть награжденных. Башкирское подразделение в зоне СВО с декабря, и, как отметил Радий Хабиров, за это время личный состав не понес ни одной потери. За что глава республики отдельно поблагодарил командира батальона.

Воинский коллектив быстро сплачивается. Не зря говорят, что дружба с армии на всю жизнь. Нашему батальону по-доброму завидуют, потому что республика помогает. позывной «Тимоха»