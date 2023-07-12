В 14 муниципалитетах Башкирии убирать мусор будет временный регоператор

С 17 июля в 14 муниципалитетах республики убирать мусор будет временный регоператор. Это касается районов и городов, попадающих в так называемую зону деятельности №2, где ранее услуги оказывала компания «Дюртюлимелиоводстрой». После многочисленных жалоб правительство решило расторгнуть договор с проблемным предприятием.

Ожидается, что на ближайший год его функции возьмет на себя один из действующих в республике регоператоров. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.