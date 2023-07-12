В Уфе показали, как проводится ремонт теплотрасс

Жара спала, а вот горячая пора у компаний, обслуживающих теплосети, продолжается. Специалисты проводят капитальный ремонт коммуникаций. Многие вынуждены временно обходиться без горячей воды ради того, чтобы зимой не было перебоев.

Теплотрассы теперь делают из «умных труб», которые сами сообщают о возникшем повреждении. Закладываются два проводника. При увеличении влажности уменьшается электрическое сопротивление изоляции, то есть пенополиуретана, из которого сделаны трубы. Сигнальный провод подает об этом информацию на терминал. Специалисты смогут сразу узнать о том, где именно произошло повреждение.

Капитальный ремонт идет на почти полукилометровом участке улицы Зорге. Магистраль питает 13 детских садов, пять лечебных учреждений, а еще школы, колледжи и обслуживает дома, в которых проживают более 43 тысяч жителей.

На улице Айской специалисты заменяют трубопроводы отопления и горячего водоснабжения. Срок службы уже подошел. Износ конструкций требовал капитального ремонта участка.

Работы сейчас идут по всей республике. В том числе устраняются больные точки, которые дают о себе знать в холода. В этом году в стране стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках нее в Белорецке, где последние годы зимой были крупные аварии теплосетей, будет проведен ремонт на 300 миллионов рублей. Одновременно в регионе приводят в порядок котельные. Объем работ большой.