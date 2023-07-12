В Уфе ответили на вопросы налогоплательщиков

На совместном личном приёме представителей УФНС и общественного совета при ведомстве граждане смогли узнать о порядке получения налоговых вычетов при покупке имущества, об исчислении транспортного налога с применением повышающих коэффициентов и другом. Одним из актуальных стал вопрос предпринимателей относительно единого налогового счета.