В Уфе ответили на вопросы налогоплательщиков

На совместном личном приёме представителей УФНС и общественного совета при ведомстве граждане смогли узнать о порядке получения налоговых вычетов при покупке имущества, об исчислении транспортного налога с применением повышающих коэффициентов и другом. Одним из актуальных стал вопрос предпринимателей относительно единого налогового счета.
Практика проведения совместных приемов граждан с участием представителей общественного совета при УФНС России по республике организована начиная с 2023 года. Спикеры обсудили все вопросы заявителей и предоставили развернутые разъяснения.