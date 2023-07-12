ФК «Уфа» подписал контракты с двумя игроками

27-летний Баклов перешёл в команду из «Урала», позапрошлый сезон провёл в КАМАЗе. 29-летний Гуренко – сын главного тренера уфимцев Сергея Гуренко, играл в чемпионате Беларуси. Прошлый сезон полузащитник провел в «Белшине».

Кроме того, стало известно, что уже завтра футбольный клуб «Уфа» проведёт открытую тренировку, на которой болельщики смогут познакомиться и пообщаться с новичками. Начало в 18:00 на стадионе «Нефтяник».