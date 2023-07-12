ГК «Акбузат» вышел из отпуска и завершил первый сбор в Уфе

Гандболисты проводили втягивающий сбор на базе уфимского спорткомплекса «Астра». После этого спортсмены отправились в Ашу. О задачах и возможностях команды, новичках клуба и плане подготовки – в нашем сюжете.

«Акбузат» начал сборы спустя всего лишь месяц после завершения сезона. В начале июня уфимцы в стыковых матчах обыграли казанский «Зилант» и сохранили место в Суперлиге. Завершил игровую карьеру капитан команды Дмитрий Макаров, который получил назначение в женской «Уфа-Алисе». В предстоящем сезоне «Акбузат» планирует решать новые задачи, ведь теперь у клуба нет долго мучивших его финансовых проблем.

С финансированием стало намного лучше, стабильнее, наш учредитель Минспорта РБ выделяет деньги на подготовку, обеспечение. В этом году мы готовимся на все 100 процентов, у нас нет никаких нужд, ни у «Акбузата», ни у «Алисы». Думаю, с хорошей подготовкой мы должны выступить намного лучше. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Команду в межсезонье пополнили два новичка. Один из них Дмитрий Артамонов, прошлый сезон провёл в чемпионате Беларуси, где выступал за команду БГК «Мешков» из Бреста, в которой завоевал чемпионство. В позапрошлом сезоне 36-летний гандболист уже играл за «Акбузат».

Приятный зал, хороший спорткомплекс, условия на высшем уровне. Омолодилась команда, некоторые ушли, перешли в другие клубы, кто-то завязал свою игровую деятельность, в целом те, кто входил в костяк команды, остались. Дмитрий Артамонов, игрок ГК «Акбузат»

35-летний разыгрывающий Павел Гноевой шесть прошлых сезонов провёл в «Пермских Медведях», был капитаном команды. В прошлом году гандболист завоевал серебряные медали чемпионата России. В этом году Гноевой стал проводить мало времени на площадке, поэтому расторг контракт и перешёл в «Акбузат». Уже сейчас Павел готов становиться лидером уфимского коллектива.

Работа не тяжелая, сейчас сбор подготовительный, втягивающий, более интенсивные тренировки будут в Аше, пока потихоньку втягиваемся после лета. Павел Гноевой, игрок ГК «Акбузат»