ГК «Акбузат» вышел из отпуска и завершил первый сбор в Уфе

Гандболисты проводили втягивающий сбор на базе уфимского спорткомплекса «Астра». После этого спортсмены отправились в Ашу. О задачах и возможностях команды, новичках клуба и плане подготовки – в нашем сюжете.
«Акбузат» начал сборы спустя всего лишь месяц после завершения сезона. В начале июня уфимцы в стыковых матчах обыграли казанский «Зилант» и сохранили место в Суперлиге. Завершил игровую карьеру капитан команды Дмитрий Макаров, который получил назначение в женской «Уфа-Алисе». В предстоящем сезоне «Акбузат» планирует решать новые задачи, ведь теперь у клуба нет долго мучивших его финансовых проблем.
Команду в межсезонье пополнили два новичка. Один из них Дмитрий Артамонов, прошлый сезон провёл в чемпионате Беларуси, где выступал за команду БГК «Мешков» из Бреста, в которой завоевал чемпионство. В позапрошлом сезоне 36-летний гандболист уже играл за «Акбузат».
35-летний разыгрывающий Павел Гноевой шесть прошлых сезонов провёл в «Пермских Медведях», был капитаном команды. В прошлом году гандболист завоевал серебряные медали чемпионата России. В этом году Гноевой стал проводить мало времени на площадке, поэтому расторг контракт и перешёл в «Акбузат». Уже сейчас Павел готов становиться лидером уфимского коллектива.
Впереди у команды двухнедельный сбор в Аше. В августе «Акбузат» отправится на предсезонные турниры в Омск и Челябинск, остальное время до старта чемпионата будет готовиться в Уфе.