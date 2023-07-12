В Башкирии в лагере «Алый парус» проходит профильная смена «Яйляу»

Профильная смена «Яйляу» стала межрегиональной. Второй год подряд её проводят на территории лагеря «Алый парус» Зианчуринского района. В этом году в проекте участвуют 68 ребят. Это талантливые дети – победители международных, межрегиональных, республиканских олимпиад и конкурсов.

Этот лагерь не просто место отдыха. Для родителей, которые стремятся, чтобы их ребенок знал свою культуру, обычаи, а также имел стимул изучать родной язык, – это настоящая отдушина. Автор профильной смены – писатель, общественный деятель, заслуженный работник культуры Башкортостана, кавалер ордена Салавата Юлаева Марьям Буракаева.