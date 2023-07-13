В Белорецком районе лесной пожар тушат две группы

В Башкирии продолжается ликвидация крупного лесного пожара, который возник в Белорецком районе ещё 9 июля.

Площадь возгорания достигла 320 га. С огнём борются сразу две группы. В первую вошли 8 лесников, 45 сотрудников МЧС и Госкомитета по ЧС, 5 волонтёров, 4 пильщика, 6 рубщиков, 2 бульдозера и автоцистерна. Во вторую: 15 лесников, 4 пильщиков, 6 рубщиков, 44 сотрудников МЧС и Госкомитета по ЧС, группа подвоза воды в составе 3 автоцистерн и автомобиля первой помощи, 2 бульдозера.