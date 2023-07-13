В Башкирии погибшая в ДТП пассажирка была беременна

12 июля в Башкирии произошла смертельная авария. Подробности случившегося рассказали в ИА «Башинформ».
На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 36-летний водитель на «Фольксваген Каравел» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина перевернулась.
В момент ДТП в салоне авто находились пять человек. Водитель предоставлял услуги пассажирского такси. Одна пострадавшая получила перелом руки, ещё один пассажир – сотрясение мозга. 51-летняя женщина погибла от полученных травм на месте аварии. Она была беременна. Её супруг так же находился в салоне авто. Он отметил, что женщина не хотела рассказывать о беременности, чтобы избежать осуждения из-за возраста, однако семья очень ждала малыша.