В Башкирии погибшая в ДТП пассажирка была беременна

12 июля в Башкирии произошла смертельная авария. Подробности случившегося рассказали в ИА «Башинформ».

Фото №1 - В Башкирии погибшая в ДТП пассажирка была беременна

На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 36-летний водитель на «Фольксваген Каравел» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина перевернулась.

В момент ДТП в салоне авто находились пять человек. Водитель предоставлял услуги пассажирского такси. Одна пострадавшая получила перелом руки, ещё один пассажир – сотрясение мозга. 51-летняя женщина погибла от полученных травм на месте аварии. Она была беременна. Её супруг так же находился в салоне авто. Он отметил, что женщина не хотела рассказывать о беременности, чтобы избежать осуждения из-за возраста, однако семья очень ждала малыша.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии