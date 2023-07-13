В Башкирии погибшая в ДТП пассажирка была беременна

В момент ДТП в салоне авто находились пять человек. Водитель предоставлял услуги пассажирского такси. Одна пострадавшая получила перелом руки, ещё один пассажир – сотрясение мозга. 51-летняя женщина погибла от полученных травм на месте аварии. Она была беременна. Её супруг так же находился в салоне авто. Он отметил, что женщина не хотела рассказывать о беременности, чтобы избежать осуждения из-за возраста, однако семья очень ждала малыша.