В Башкирии родители отправили детей в самостоятельный сплав: полиция составила протоколы

11 июля в Бурзянском районе пропала группа туристов, которая состояла только из детей. В отношении родителей составлены административные протоколы.
Напомним, 19 человек из Оренбругской области прибыли в Башкирию в качестве туристов. 13 детей в возрасте от 11 до 18 лет были отправлены в самостоятельный сплав по реке Белой. В нужное время в конечную точку путешествия ребята не дошли. Связаться с ними также не удалось. Были организованы поиски.
На поиски детей были направлены три поисковые группы. Ребят нашли у деревни Миндигулово в три часа ночи. Уже через полчаса туристов доставили в отделение полиции и передали родственникам.