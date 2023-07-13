В Башкирии родители отправили детей в самостоятельный сплав: полиция составила протоколы

Напомним, 19 человек из Оренбругской области прибыли в Башкирию в качестве туристов. 13 детей в возрасте от 11 до 18 лет были отправлены в самостоятельный сплав по реке Белой. В нужное время в конечную точку путешествия ребята не дошли. Связаться с ними также не удалось. Были организованы поиски.