В Уфе проверят пассажирский транспорт

13 июля в Уфе сотрудники ГИБДД столицы вновь проведут проверки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Рейды совместно проведут инспекторы ГИБДД и специалисты подразделений технического контроля.
Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.