В Башкирии собак можно выгуливать только в специализированных местах

Депутаты Государственной Думы окончательно приняли закон, который направлен на защиту людей от нападения животных.

Фото №1 - В Башкирии собак можно выгуливать только в специализированных местах

Теперь выгуливать собак разрешено только в специализированных для этого местах. Муниципалитеты самостоятельно определят такие площадки.

Между тем в Госдуму было внесено предложение включить в текст нового закона положение, предлагающее эвтаназию безнадзорных животных. Профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу, поэтому такой формулировки в федеральном законе нет и не будет.

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