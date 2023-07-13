В Башкирии собак можно выгуливать только в специализированных местах

Депутаты Государственной Думы окончательно приняли закон, который направлен на защиту людей от нападения животных.
Теперь выгуливать собак разрешено только в специализированных для этого местах. Муниципалитеты самостоятельно определят такие площадки.
Между тем в Госдуму было внесено предложение включить в текст нового закона положение, предлагающее эвтаназию безнадзорных животных. Профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу, поэтому такой формулировки в федеральном законе нет и не будет.