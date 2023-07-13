В Башкирии пьяный юный водитель сбил девушку

В деревне Воскресенское 17-летний житель соседнего посёлка допустил наезд на 20-летнюю девушку, которая шла по левому краю проезжей части. От полученных травм несчастная скончалась.

Выяснилось, что у парня не было водительских прав. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения. 29-летний собственник машины находился в том же авто на пассажирском сидении. Он тоже был пьян. Водитель утверждает, что выпил после аварии. Расследование продолжается.