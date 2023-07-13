В Башкирии подростки на пляже выстрелили в женщину

10 июля в полицию Кармаскалинского района обратились врачи местного медицинского учреждения. Они сообщили, что им доставили женщину с пулевым ранением.

Медики выявили, что травма причинена пациентке свинцовой пулей от пневматического оружия. Женщина пострадал на пляже реки Белой недалеко от деревни Кабаково. Оказалось, на пляже неизвестные подростки развлекались тем, что стреляли по бутылке из пневматического оружия.