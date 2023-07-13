Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России подарило Уфимскому хоспису кухню

Центр паллиативной помощи, созданный по инициативе главы Башкортостана, стал народным проектом. Помощь в его строительстве и обустройстве оказывали и крупные компании и неравнодушные жители республики. К доброму делу присоединилась и ассоциация юристов. Они оборудовали кухню в детском блоке в рамках своего специального проекта «ДоброПраво». Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина посетила хоспис и презентовала кухню.