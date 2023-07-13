Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России подарило Уфимскому хоспису кухню

Местное отделение также оказывает бесплатную юридическую помощь подопечным центра паллиативной помощи.

Центр паллиативной помощи, созданный по инициативе главы Башкортостана, стал народным проектом. Помощь в его строительстве и обустройстве оказывали и крупные компании и неравнодушные жители республики.  К доброму делу присоединилась и ассоциация юристов. Они оборудовали кухню в детском блоке в рамках своего специального проекта «ДоброПраво». Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина посетила хоспис и презентовала кухню.

Местное отделение также оказывает бесплатную юридическую помощь подопечным центра паллиативной помощи.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ