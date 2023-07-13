В Башкирии до конца лета отремонтируют 77 школ

К 1 сентября тысячи школьников пойдут в обновленные учебные заведения. До конца лета по федеральной программе капитального ремонта в республике сдадут в эксплуатацию 77 зданий. К открытию готовятся и объекты, которые начали ремонтировать в прошлом году в Бакалинском, Бирском районах, Стерлитамаке и других муниципалитетах.
Работа кипит полным ходом, ведь в этих стенах будут получать знания 270 школьников. Учебное заведение в селе Октябрьский Уфимского района в будущем году отметит своё 60-летие. Школа для местных жителей – сердце поселка. Поэтому и к капитальному ремонту подходили с особой серьезностью.
Замена кровли, отопления, электропроводки, канализационной системы и вентиляции, обшивка фасада, внутренняя отделка стен, окраска и, как завершающий этап, – установка нового оборудования и мебели. Благодаря новым решениям школа станет не только красивой, но и современной.
Такой же капитальный ремонт идет и в другой школе района. В учебном заведении села Миловка обучается более шестисот детей. Поэтому важно было визуально увеличить пространство и создать комфортные условия для получения знаний.
Всего на реализацию программы по ремонту школ в республике в текущем году из федерального бюджета выделено более трех с половиной (3,6) млрд рублей и почти 700 млн – из бюджета Башкортостана. А на благоустройство школьных территорий направлены средства в размере 300 млн. Всего в регионе до 2025 года проведут капитальный ремонт 165 школ.