В Башкирии до конца лета отремонтируют 77 школ

К 1 сентября тысячи школьников пойдут в обновленные учебные заведения. До конца лета по федеральной программе капитального ремонта в республике сдадут в эксплуатацию 77 зданий. К открытию готовятся и объекты, которые начали ремонтировать в прошлом году в Бакалинском, Бирском районах, Стерлитамаке и других муниципалитетах.

Работа кипит полным ходом, ведь в этих стенах будут получать знания 270 школьников. Учебное заведение в селе Октябрьский Уфимского района в будущем году отметит своё 60-летие. Школа для местных жителей – сердце поселка. Поэтому и к капитальному ремонту подходили с особой серьезностью.

Замена кровли, отопления, электропроводки, канализационной системы и вентиляции, обшивка фасада, внутренняя отделка стен, окраска и, как завершающий этап, – установка нового оборудования и мебели. Благодаря новым решениям школа станет не только красивой, но и современной.

Такой же капитальный ремонт идет и в другой школе района. В учебном заведении села Миловка обучается более шестисот детей. Поэтому важно было визуально увеличить пространство и создать комфортные условия для получения знаний.