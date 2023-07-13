В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс

В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата». Он расположится на территории геопарка «Янган-Тау» и займёт площадь около 4,5 га.

Фото №1 - В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс

Как сообщает издание «На земле Салавата», парк появится у деревни Текеево и северо-западнее от неё в Алькинском сельпоселении.

Здесь вырастет уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну исторический парк, с современными решениями и технологиями. Он будет открытым для посещения не только туристическими группами, но и всеми жителями и гостями района.

Сейчас решены вопросы с оформлением земель и финансированием, которое поступит из бюджета республики. Стоимость объекта оценивается в 128 млн рублей, при этом первозданная природа местности будет сохранена и не пострадает. Крупных объектов здесь не намечается, а сам парк органично впишется в ландшафт местности и придаст ей еще больший колорит. В историко-мемориальном парке, согласно проекту, предусмотрены дорожки, смотровые площадки, беседки, скамейки, освещение, амфитеатр для зрителей, тематические зоны и долины, связанные с именем национального героя Салавата Юлаева. Весь проект подготовлен на основе произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Тема Салавата будет проходить красной нитью через всю территорию мемориального комплекса. Парк по сути станет еще одним вкладом в увековечение памяти народного героя и поможет раскрыть его образ в разных ипостасях, в единении с природой, на основе легенд и преданий и исторических фактов. Автором концепции парка является известный в Башкирии фольклорист Розалия Султангареева.

Фото №2 - В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс

Строительство комплекса долго готовилось, и вот теперь объявлен старт работ. Подрядная организация уже находится на месте и приступила к подготовительным мероприятиям. По проекту на входе в парк будут размещены автостоянка, входной комплекс, пункт охраны, санитарная зона (туалеты, умывальники), сувенирный киоск. Далее по площади разойдутся освещенные тропинки, которые приведут к амфитеатру на 50 мест и четырем долинам. Вот их названия: Долина поклона батыру, Долина дома, Долина любви или «Уралым», Долина зрелости. Они будут украшены арт-объектами, стелами и малыми архитектурными формами. Среди них композиции: «Вогнутый в землю меч», «Встреча Салавата с матерью», «Разговор с отцом» и другие. В каждой долине предусмотрены тематические пункты. Всего их семь: «Тоска по Родине», «Детство», «Встреча с матерью», «Тернистый путь», «Беседа с народом», «Салават и его отец Юлай» и «Умиротворение». Сюжетная линия будет строиться на подлинной биографии Салавата Юлаева в интерпретации упомянутого уже произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь».

Айрат Галиев, директор геопарка «Янган-Тау»

По словам Айрата Галиева, локации парка украсят и дополнят импровизированные стенды со стихами Салавата, будет звучать музыка курая. Также территорию оборудуют местами отдыха: скамейками, качелями влюбленных и другими элементами. По всему периметру комплекса установят видеонаблюдение. Расположенная на местности Каменная юрта будет интегрирована в проект, а границами парка станет высокий холм на северо-западе от нее, где будут расположены смотровые площадки с прекрасными видами на замечательную природу салаватского края - края, в котором жил и творил поэт, певец и батыр Салават Юлаев.

Фото №3 - В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс

Предварительно, строительство основных объектов планируется завершить до конца этого года, до установления постоянного снежного покрова. Благоустройство, огораживание, электроснабжение будет сделано к весне 2024 года. И уже к лету новый парк сможет принять посетителей. Историко-мемориальный комплекс внесет большой вклад в развитие туризма в регионе и станет гордостью всех жителей Салаватского района и геопарка «Янган-Тау».

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