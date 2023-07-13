В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс

Строительство комплекса долго готовилось, и вот теперь объявлен старт работ. Подрядная организация уже находится на месте и приступила к подготовительным мероприятиям. По проекту на входе в парк будут размещены автостоянка, входной комплекс, пункт охраны, санитарная зона (туалеты, умывальники), сувенирный киоск. Далее по площади разойдутся освещенные тропинки, которые приведут к амфитеатру на 50 мест и четырем долинам. Вот их названия: Долина поклона батыру, Долина дома, Долина любви или «Уралым», Долина зрелости. Они будут украшены арт-объектами, стелами и малыми архитектурными формами. Среди них композиции: «Вогнутый в землю меч», «Встреча Салавата с матерью», «Разговор с отцом» и другие. В каждой долине предусмотрены тематические пункты. Всего их семь: «Тоска по Родине», «Детство», «Встреча с матерью», «Тернистый путь», «Беседа с народом», «Салават и его отец Юлай» и «Умиротворение». Сюжетная линия будет строиться на подлинной биографии Салавата Юлаева в интерпретации упомянутого уже произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь».

Айрат Галиев, директор геопарка «Янган-Тау»