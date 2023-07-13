В Салаватском районе появится уникальный историко-мемориальный комплекс «Земля Салавата». Он расположится на территории геопарка «Янган-Тау» и займёт площадь около 4,5 га.
Как сообщает издание «На земле Салавата», парк появится у деревни Текеево и северо-западнее от неё в Алькинском сельпоселении.
Здесь вырастет уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну исторический парк, с современными решениями и технологиями. Он будет открытым для посещения не только туристическими группами, но и всеми жителями и гостями района.
Сейчас решены вопросы с оформлением земель и финансированием, которое поступит из бюджета республики. Стоимость объекта оценивается в 128 млн рублей, при этом первозданная природа местности будет сохранена и не пострадает. Крупных объектов здесь не намечается, а сам парк органично впишется в ландшафт местности и придаст ей еще больший колорит. В историко-мемориальном парке, согласно проекту, предусмотрены дорожки, смотровые площадки, беседки, скамейки, освещение, амфитеатр для зрителей, тематические зоны и долины, связанные с именем национального героя Салавата Юлаева. Весь проект подготовлен на основе произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Тема Салавата будет проходить красной нитью через всю территорию мемориального комплекса. Парк по сути станет еще одним вкладом в увековечение памяти народного героя и поможет раскрыть его образ в разных ипостасях, в единении с природой, на основе легенд и преданий и исторических фактов. Автором концепции парка является известный в Башкирии фольклорист Розалия Султангареева.
По словам Айрата Галиева, локации парка украсят и дополнят импровизированные стенды со стихами Салавата, будет звучать музыка курая. Также территорию оборудуют местами отдыха: скамейками, качелями влюбленных и другими элементами. По всему периметру комплекса установят видеонаблюдение. Расположенная на местности Каменная юрта будет интегрирована в проект, а границами парка станет высокий холм на северо-западе от нее, где будут расположены смотровые площадки с прекрасными видами на замечательную природу салаватского края - края, в котором жил и творил поэт, певец и батыр Салават Юлаев.
Предварительно, строительство основных объектов планируется завершить до конца этого года, до установления постоянного снежного покрова. Благоустройство, огораживание, электроснабжение будет сделано к весне 2024 года. И уже к лету новый парк сможет принять посетителей. Историко-мемориальный комплекс внесет большой вклад в развитие туризма в регионе и станет гордостью всех жителей Салаватского района и геопарка «Янган-Тау».