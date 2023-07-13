В Башкирии женщина убила сожителя, который жестоко её избил

Сначала горожанку обвинили в предумышленном убийстве, однако следствие установило, что женщина защищалась. Она поругалась со своим сожителем, который сильно избил несчастную. Он причинил ей закрытую черепно-мозговую травму головы. Пытаясь убежать от возлюбленного, женщина схватила нож и ударила им обидчика в грудь. Травма оказалась смертельной.