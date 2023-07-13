Спасатели Уфы вывели из леса заплутавших женщин с детьми

Две женщины 47 и 49 лет сплавлялись по реке Уфе со своими детьми-подростками. Из-за резкого похолодания они решили прервать маршрут и выйти на берег раньше. Однако путешественники выбрали неудачное место: на берегу совсем не было проторенных троп. Семьям пришлось пробираться сквозь лес.