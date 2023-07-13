Спасатели Уфы вывели из леса заплутавших женщин с детьми

12 июля помощь спасателей Уфы потребовалась женщинам с детьми. Они заблудились в лесу.
Две женщины 47 и 49 лет сплавлялись по реке Уфе со своими детьми-подростками. Из-за резкого похолодания они решили прервать маршрут и выйти на берег раньше. Однако путешественники выбрали неудачное место: на берегу совсем не было проторенных троп. Семьям пришлось пробираться сквозь лес.
С наступлением темноты женщины решили обратиться за помощью. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской Уфы, которые помогли им выбраться из чащи. В медицинской помощи никто из «потеряшек» не нуждался.