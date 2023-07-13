Предпринимателей Башкирии ознакомили с государственными мерами поддержки бизнеса

Деловая встреча руководства МСП с представителями профильных органов власти и ведомств прошла в центральном офисе МФЦ. Участие в круглом столе приняли 50 предпринимателей и представителей юрлиц, представляющих бизнес-объединения региона.
Бизнесменам рассказали об упрощении регистрации права собственности на недвижимое имущество, сотрудники Росреестра ознакомили с услугами роскадастра и обсудили муниципальные меры поддержки. Большое количество вопросов от предпринимателей связано со сферой земельных и имущественных отношений и взаимодействием с правоохранительными органами.
Также можно записаться на личный прием в аппарат Уполномоченного по защите прав бизнесменов по адресу: Ленина, 5/3.