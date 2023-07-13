Как изменились парки и скверы Уфы после реконструкции

Новая достопримечательность в парке Демского района Уфы, реконструкция парка «Волна» и сада Аксакова. Столица Башкортостана, как визитная карточка республики, преображается на глазах. Глава региона держит на контроле вопрос реконструкции парков, потому как выделяются большие средства, значит, спрос соответствующий.

Интерактивный музей летом, резиденция Деда Мороза зимой разместятся в железнодорожном вагоне. Новая достопримечательность в парке Демского района. По задумке проектировщиков, сцену в виде жд-вокзала дополнят вагон-музей и семафор.

Для перемещения вагона массой более 12 тонн понадобилось немало техники. Сообща пришлось потрудиться работникам коммунальной службы и железной дороги.

Начался второй этап работ и в парке «Волна». Здесь уже очистили местное озеро, обустроили смотровую площадку, установили качели.

За обновление территории и сада Аксакова проголосовали жители столицы. В Уфе идет реконструкция излюбленного места отдыха горожан с озером и лебедями. Здесь появятся новые арт-объекты «Аленький цветочек» и «Детство».

Жители северной части столицы республики ко Дню России и города уже получили подарок – там открылся парк Нефтехимиков. На реконструкцию парков, а их в Уфе 13, выделяется самый большой объем средств. Потому и требования к ним соответствующие. Об этом говорит Глава Башкортостана Радий Хабиров.