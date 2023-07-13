В Уфе пенсионер, отсидевший за чужое преступление, подал иск на 450 млн рублей компенсации

Житель Уфы, отсидевший за чужое преступление 13 лет, подал иск на 450 млн рублей компенсации. 86-летний Фатхулла Исхаков был незаконно осужден 64 года назад.
Ответчиком перед пенсионером из башкирской столицы может стать министерство финансов России. О подаче иска сообщил адвокат бывшего осужденного.
– В случае с Фатхуллой Исхаковым наказать виновных не получится. Все фальсификаторы уголовного дела умерли, – написал адвокат в своем телеграм-канале. – В 450 миллионов рублей оценил свои страдания Фатхулла Исхаков. Сегодня он подал свой иск. Молодец, Бабай. Жизнь только начинается.