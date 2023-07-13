Глава Башкирии провел первый «Инвестчас» по новым правилам поддержки инвесторов

Радий Хабиров провёл «Инвестчас», на котором одобрили семь крупных проектов. Это первое заседание Инвестиционного комитета после принятия региональной Программы защиты и поощрения инвестиций. На её презентации в июне руководитель региона поручил осуществить запуск новой системы преференций для инвесторов с 1 июля.
В рамках программы сокращены сроки рассмотрения заявок от бизнеса и предоставления земельных участков в аренду, также упрощены требования к пакету документов, исключены различные барьеры для предпринимателей.
На заседании «Инвестчаса» одобрили новые инициативы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. «Башкирская генерирующая компания» представила проект технического переоснащения энергоблока Кармановской ГРЭС.
Инновационный проект по развитию производства токарно-фрезерных обрабатывающих станков с числовым программным управлением представил предприниматель из Бирска. К участию в «Инвестчасе» его пригласил Глава Башкортостана во время недавнего посещения производственной площадки. Выпускаемые станки поставляют в регионы России и за рубеж. На них изготавливают детали для нефтегазовой сферы, электронной промышленности, машиностроения и медицины. В год предприятие выпускает до 50 станков. Спрос растет.
В качестве мер поддержки инвестору окажут содействие в получении льготного займа Фонда развития промышленности Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что это небольшое предприятие, созданное силами энтузиастов, делает уникальное оборудование.