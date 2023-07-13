Глава Башкирии провел первый «Инвестчас» по новым правилам поддержки инвесторов

Инновационный проект по развитию производства токарно-фрезерных обрабатывающих станков с числовым программным управлением представил предприниматель из Бирска. К участию в «Инвестчасе» его пригласил Глава Башкортостана во время недавнего посещения производственной площадки. Выпускаемые станки поставляют в регионы России и за рубеж. На них изготавливают детали для нефтегазовой сферы, электронной промышленности, машиностроения и медицины. В год предприятие выпускает до 50 станков. Спрос растет.