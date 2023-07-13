Башкортостан – в числе лидеров по участию в федеральных программах

Республика участвует в 24 – такого количества больше ни один из регионов не имеет. Показатели Башкортостана отметил вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин на онлайн-заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В нем принял участие и Глава Башкортостана.

В повестке совещания – ход реализации масштабных региональных проектов, а также создание кампусов мирового уровня в субъектах России. Башкортостан вошёл в первую группу регионов страны, в которых при поддержке Правительства России возводят современные студенческие кампусы. Инициативу реализуют на принципах государственно-частного партнёрства в рамках нацпроекта «Наука и университеты». На заседании президиума Правкомиссии Радий Хабиров доложил о том, как идет создание в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.