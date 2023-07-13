В Белорецком районе Башкирии продолжается тушение крупного лесного пожара

Две группировки сил и средств окружают пламя, чтобы взять его в кольцо. Параллельно проводится опашка территории и создание минерализованных полос для защиты ближайших населенных пунктов.
Едва залив водой один участок, пожарные тут же получают сигнал о том, что в километре от них возник новый очаг возгорания. И тут важна каждая секунда. Пока едем, пожарные делятся, что было самым сложным за эти дни.
После проведения авиаразведки с помощью вертолета и беспилотника было принято решение о создании двух групп для тушения пожара. На усиление также прибыла аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Башкортостану. В общей сложности в работе принимают участие более 200 человек и 50 единиц спецтехники. Это позволило одновременно следить за большей территорией и оперативнее реагировать на новые очаги возгорания.
Произошло то, чего опасались пожарные: огонь перекинулся через опашку. Огнеборцы удерживают лесной пожар на территории 320 гектаров. Работу усложняет сложный рельеф местности. На скалистых участках приходится проводить опашку вручную. Тем не менее сил и средств на данный момент хватает. Как и прогнозировали синоптики, по району прошел дождь, местами сильный, что определенно помогло. Но о локализации пожара пока говорить рано.
Но всё же оптимизм пожарные сохраняют. Ветер немного стих, стало прохладнее, выросла влажность воздуха. Протяженность опашки превысила 60 километров. Увеличена ширина минерализованных полос вокруг трёх населенных пунктов – Узян, Азнагулово и Катарыш. И если погода не изменится, то группировки смогут локализовать лесной пожар в течение суток.