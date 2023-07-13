В Белорецком районе Башкирии продолжается тушение крупного лесного пожара

Две группировки сил и средств окружают пламя, чтобы взять его в кольцо. Параллельно проводится опашка территории и создание минерализованных полос для защиты ближайших населенных пунктов.

Едва залив водой один участок, пожарные тут же получают сигнал о том, что в километре от них возник новый очаг возгорания. И тут важна каждая секунда. Пока едем, пожарные делятся, что было самым сложным за эти дни.

Самое сложное было во второй день, когда пошел верховой пожар. Пришлось эвакуировать людей и технику. Все вышли из зоны горения, всё нормально. Артур Камалетдинов, командир отделения противопожарной службы с. Терлян

После проведения авиаразведки с помощью вертолета и беспилотника было принято решение о создании двух групп для тушения пожара. На усиление также прибыла аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Башкортостану. В общей сложности в работе принимают участие более 200 человек и 50 единиц спецтехники. Это позволило одновременно следить за большей территорией и оперативнее реагировать на новые очаги возгорания.

Видимо, огонь перекинулся, и тут загорелось, сейчас мы это быстро ликвидируем. У нас тут расставлены небольшие посты для наблюдения. Александр Лопухов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Произошло то, чего опасались пожарные: огонь перекинулся через опашку. Огнеборцы удерживают лесной пожар на территории 320 гектаров. Работу усложняет сложный рельеф местности. На скалистых участках приходится проводить опашку вручную. Тем не менее сил и средств на данный момент хватает. Как и прогнозировали синоптики, по району прошел дождь, местами сильный, что определенно помогло. Но о локализации пожара пока говорить рано.

В этом и проблема, даже если локализуем, огонь может всё равно перескочить. Выявляется новый очаг, и мы его сразу заливаем. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан