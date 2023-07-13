В Башкирии проводят капремонт крыш жилых домов за счет регионального бюджета

В республике продолжается обновление крыш жилых домов за счет регионального бюджета. Капремонт кровли одного из зданий в рекордно короткие сроки – всего за месяц – завершили в селе Валентиновка Архангельского района. Двускатная, металлическая, выполненная из профнастила, она будет служить жителям долгие годы.

Прохудившаяся крыша – одна из частых проблем старых домов. Как, например, этого. Двухэтажное здание на 16 квартир в селе Валентиновка Архангельского района – 60-х годов постройки. Его кровля протекала, снег стягивал шифер вниз. В этом году решили эту проблему. Строители начали ремонт в апреле и уже за месяц обновили крышу.

А это дом по соседству. Средств на обновление крыши у жителей не хватает. Сумма годовых взносов собирается совсем небольшая – менее 3 млн рублей. Поэтому жители также планируют отремонтировать кровлю за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день подрядные организации, выбранные на конкурсной основе, завершили ремонт 13 крыш в муниципалитетах Башкортостана, в остальных 12 домах строительные работы должны завершить к первым холодам.