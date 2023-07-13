В Уфе при реконструкции улицы Октябрьской революции найдены исторические артефакты

Уфимские ученые при раскопках обнаружили исторические артефакты. Студенты и сотрудники БГПУ проводят археологические работы на одном из участков улицы Октябрьской революции, где сейчас идёт реконструкция. Историки обнаружили находки, датированные XVIII и XIX веками.

Уникальные артефакты, керамика, монеты 18 века, кости животных. Такие интересные находки волонтёры сделали в ходе раскопок на исторической улице Октябрьской революции. Студенты БГПУ прикасаются к истории в прямом смысле. В этом году они начали археологические наблюдения в июне и, проходя практику, решили продолжить эту деятельность.

В 1812 году из-за эпидемии сибирской язвы в столице начался массовый падёж скота. В связи с этим был подожжён специально насыпанный вокруг города вал из перегноя. Жара и сильный ветер вызвали мощное возгорание, которое уничтожило более 400 домов. И вот на этой территории студенты нашли остатки поврежденных строений – кирпичи и брёвна.

В течение трёх лет сотрудники вуза и студенты обрабатывают и исследуют найденные материалы. Они собирают вазы и кувшины из осколков, которые нашли под землёй. Несмотря на некоторую сложность и кропотливость такого труда, ребята очень заинтересованы. Раскопками занимаются порядка 15 студентов. Останавливаться они не собираются. Археологи хотят найти всё, что когда-то осталось под землёй.