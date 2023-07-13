В Уфе состоится старт пятого сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

В предстоящие выходные в Уфе состоится старт пятого сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия». В соревнованиях лошади башкирской породы и их жокеи будут бороться за звание чемпиона. Также в рамках мероприятия будут разыграны и другие традиционные и именные призы.

Два года назад 15-летняя Айгуль Муратова сотворила сенсацию и стала победительницей сначала отборочного этапа турнира «Терра Башкирия», а затем и всего второго сезона. Каждый год как жокей-любитель из Чишминского района она принимает участие в соревнованиях и еще ни разу его не пропускала. Готовится Айгуль и к новому юбилейному сезону.

Уразбай любознательный, обучаемый и совсем не стеснительный, он так и просится в кадр. В отличие от своего старшего брата. Елкыбаю – четыре года, половину из которых он живет в своей новой семье. Доверять научился не сразу, не сразу привык и к тренировкам. Но Айгуль удалось найти к нему подход.

Деревня Теперишево Чишминского района. Здесь у отца Айгуль Марата Ахметшина свое хозяйство, в котором насчитывается до ста голов. Но только две лошади башкирской породы подошли по всем параметрам и были допущены экспертной комиссией до соревнований «Терра Башкирия – 2023».

А это Ритмика – английская чистокровка. Она, напротив, стеснительная и к съемкам на камеру совсем не привыкла. Ее Айгуль купили на призовые после победы во втором сезоне «Терра Башкирия». Но не ради денежного вознаграждения спортсменка борется за победу. Скорее, в ней говорит чемпионский характер.

«Терра Башкирия» уже пятый год подряд делает коневодство и конный спорт привлекательным и более популярным в республике. А еще цель фестиваля – популяризировать лошадь башкирской породы. К предстоящим соревнованиям все готово, лошади отобраны, жеребьевка состоялась. Также в рамках турнира «Терра Башкирия» будут разыграны традиционные и именные призы для лошадей рысистых и верховых пород.

Ксения Морозова – продолжатель известной в республике династии коневладельцев и спортсменов. Ее отец Владимир Матусевич – мастер-наездник со стажем выступлений в конном спорте более 40 лет. Мама Елена Леонидовна – коневод. Сама Ксения тоже мастер-наездник, за плечами которой десятки побед на турнирах разного уровня. Она установила новый рекорд ипподрома для лошадей рысистых пород. Сейчас спортсменка готовится на отборочные соревнования в Москве, где поборется за традиционный приз Элиты, после чего выступит во Франции, и затем на турнире в Уфе.