В Башкирии мужчина ударил соседа ножом из-за конфликта при покупке конюшни

По предварительным данным, двое соседей договорились о покупке помещения пополам. Они хотели поделить территорию и разводить скот на разных сторонах. Однако один из партнеров в последний момент решил выкупить конюшню в одиночку. Мужчина сообщил товарищу о своих планах в резкой форме. Узнав о новых намерениях, обманутый сосед разозлился и ударил ножом товарища в грудь.

пресс-служба МВД по РБ