В Башкирии мужчина ударил соседа ножом из-за конфликта при покупке конюшни
В деревне Уманка Миякинского района Башкирии мужчина ударил ножом соседа из-за конфликта при покупке конюшни. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, двое соседей договорились о покупке помещения пополам. Они хотели поделить территорию и разводить скот на разных сторонах. Однако один из партнеров в последний момент решил выкупить конюшню в одиночку. Мужчина сообщил товарищу о своих планах в резкой форме. Узнав о новых намерениях, обманутый сосед разозлился и ударил ножом товарища в грудь.
пресс-служба МВД по РБ
Сын пострадавшего обратился в полицию. В скором времени был задержан 52-летний подозреваемый. Свою вину он признал.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.