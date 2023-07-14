До конца лета в Башкирии построят «Парк предпринимателей»

В Центре управления республикой сообщили, что в скором времени в селе Месягутово откроется «Парк предпринимателей». Проект разработан с целью создания комфортной зоны отдыха и развития предпринимательства в регионе.
В рамках плана благоустройства данной территории будет создана инфраструктура, включающая асфальтированные дорожки, тротуары, универсальную площадку и зону отдыха.
На данный момент специалисты успешно завершили укладку бордюрных камней и брусчатки на пешеходной зоне. В настоящее время идет подготовка основания для дорожек.
В соответствии с планами муниципалитета, все работы планируется завершить к августу 2023 года.