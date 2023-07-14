В Башкирии будут судить врача, который продавал больничные

Врача Баймакской больницы обвиняют во взяточничестве. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре 2020 года к мужчине обратился вахтовик и предложил за вознаграждение оформлять листы нетрудоспособности для предоставления на работу. До января 2023 года ему было выдано 6 больничных.

Врач получил 32 тысячи рублей - около 5-6 тысяч рублей за каждый больничный. Деньги он получал на банковскую карту.