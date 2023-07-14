В Башкирии стали известны наиболее редкие имена детей

Реестр Загс представил список наиболее редких имен, которыми были названы новорожденные в Башкирии в период с 1 января по 13 июля. Аналитики проанализировали представленные данные и назвали несколько особенных имен.
Среди женских имен, которые оказались наиболее необычными, значатся Софи, Раделя, Санам, Рейана и Велислава. Эти имена выделяются своей оригинальностью и редкостью.
Аналитики также отметили необычные мужские имена: Абульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган.
Согласно данным, наиболее популярным именем для мальчиков оказалось Амир, которое было выбрано родителями для 447 детей. Среди девочек самым популярным именем стало Амелия – его получили 364 ребенка.