В Башкирии стали известны наиболее редкие имена детей

Реестр Загс представил список наиболее редких имен, которыми были названы новорожденные в Башкирии в период с 1 января по 13 июля. Аналитики проанализировали представленные данные и назвали несколько особенных имен.

Среди женских имен, которые оказались наиболее необычными, значатся Софи, Раделя, Санам, Рейана и Велислава. Эти имена выделяются своей оригинальностью и редкостью.

Аналитики также отметили необычные мужские имена: Абульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган.