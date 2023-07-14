В Башкирии заработал центр тактической подготовки операторов беспилотников имени Владлена Татарского

В Уфе появился центр для операторов беспилотных летательных аппаратов, который специализируется на тактической и специальной подготовке, сообщает ИА «Башинформ». Специалисты нового учреждения приглашают на обучение жителей Башкирии, которые намерены участвовать в специальной военной операции.

Руководитель центра с позывным «Карабас» рассказал о тренировочных условиях, преимуществах дронов по сравнению с другими военными направлениями и о том, что входит в обучение.

Центр получил имя военкора Владлена Татарского, который трагически погиб во время теракта. Этот человек сделал достаточно много для продвижения и распространения боевых ударных беспилотников в вооруженных силах России и принимал участие в подготовке первых специалистов в этой области.

В числе инструкторов – те, кто побывал в зоне СВО и был комиссован. В центре подчеркивают, что обучить могут любого желающего из нашей республики. Обучение ведется на бесплатной основе. Важное условие: тот, кто проходит подготовку в центре, должны пойти на контрактную службу и отправиться в зону СВО. Предельный возраст – 35 лет.

Операторы БПЛА будут работать с артиллерийскими и штурмовыми подразделениями. Основная задача – уничтожение сил и бронетехники противника, а также разведка местности.

В обучение обязательно войдут физическая подготовка, тренировка вестибулярного аппарата. Далее отрабатываются навыки управления дроном – сначала на симуляторах, а потом обучающихся допускают к военной аппаратуре. Кроме того, в центре обучат и техническому обслуживанию дронов: разборка, сборка и ремонт.

Также ребята будут изучать топографию, взаимодействие с артиллерией и общие тактические войсковые дисциплины: тактическая подготовка, индивидуальная огневая подготовка и саперное дело. Особое внимание уделяется тактической медицине.

Продолжительность обучения – четыре недели. Проживание организовано в лагере под Уфой. Условия проживания максимально приближены к полевым дабы ребята имели представление о том, с чем они могут столкнуться в зоне спецоперации. Питание – бесплатное. Как только ученик готов к отправке на СВО, центр предоставляет ему оборудование, соответствующее его квалификации. Есть стипендии, размер которых зависит от успеваемости и эффективности будущего оператора – в среднем порядка 30 тысяч рублей.

По окончании обучения ребята получают сертификаты единого государственного образца, которые послужат основанием присвоения выпускнику центра военно-учетной специальности «Оператор БПЛА».

Сам центр работает круглосуточно. График работы отборочного пункта: с 9.00 до 18.00 по будням и с 9.00 до 17.00 по субботам. Он расположен по адресу: г.Уфа, проспект Октября, д.85. Для получения интересующей информации можно обратиться по телефону

+7 (347) 215-15-70.