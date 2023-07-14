В Башкирии сотрудники ГИБДД провели акцию на федеральной трассе

Вместе за безопасность на дорогах. Сотрудники ГИБДД провели на федеральной трассе акцию. Инспекторы останавливали водителей не только легковых машин, но и большегрузов, фур и автобусов дальнего следования.

Помимо проверки документов, с водителями проводили профилактическую беседу, дарили бутылку питьевой воды и светоотражающие элементы. А инструктор учила пользоваться аптечкой и оказывать первую доврачебную помощь. По статистике, в 70 процентах случаев правильно оказанная первая медицинская помощь до приезда скорой может спасти жизни пострадавших в ДТП.