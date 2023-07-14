В Башкирии стали чаще совершать экономические преступления

В Башкирии количество экономических преступлений выросло. При этом, в целом по России правонарушений такого характера стало меньше, сообщает МВД России.
Согласно отчетным данным ведомства, за первое полугодие 2023 года в регионе было совершено 2101 экономическое преступление. Данный показатель на 14,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Общее количество таких противоправных деяний в 2022 году составило 1832.
В России в первом полугодии зарегистрировали 67 395 таких преступлений, что на 4,8% ниже прошлогоднего показателя. Наибольшее количество экономических преступлений (6713) совершено в Москве, наименьшее – в Ненецком автономном округе (23).