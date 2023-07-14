В Башкирии зафиксировали снижение цен на некоторые продукты

Зафиксировано наиболее значительное падение цен на помидоры, стоимость которых снизилась на 17,4%, достигнув в среднем отметки в 101,1 рубля за килограмм. Бананы подешевели на 14,9%, а их средняя стоимость составила 91,8 рубля за килограмм. Репчатый лук занял третье место с падением цены на 11,6%, и его стоимость снизилась до 57,3 рубля за килограмм.