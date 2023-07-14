Спасатели дали рекомендации о том, как обезопасить себя в непогоду

По информации Башгидромета, сегодня, 14 июля, в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза.

Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы предупредила, что в связи с прогнозируемым усилением ветра рекомендуется избегать пребывания на открытых участках рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.

Также не следует парковать автомобили возле деревьев, заборов и других хрупких объектов, а также рядом со зданиями.

Важно закрыть окна в квартирах в случае грозы или сильного ветра. Владельцам частных домов рекомендуется также закрыть дымоходы. Если вы находитесь у водоема, спасатели призывают уйти от него на максимально безопасное расстояние.