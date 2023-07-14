В Башкирии участникам СВО окажут содействие в получении работы

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам. Социальные координаторы центра помогут ветеранам получить необходимую консультацию в центре занятости, разобраться в вопросах переобучения и повышения квалификации, а также помогут найти новую работу.

Фонд также предоставляет помощь в сборе документов для получения социальных услуг и оформления статуса ветерана боевых действий. Специалисты фонда готовы оказать юридическую и психолого-терапевтическую помощь, помощь в получении лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Они также содействуют в получении медицинской реабилитации, паллиативной помощи, санаторно-курортного лечения и надомного ухода. Фонд поможет ветеранам оформить или восстановить документы.