В нескольких районах и городах Башкирии ввели режим ЧС из-за мусора

Из-за прекращения вывоза твердых коммунальных отходов в Краснокамском, Янаульском, Татышлинском районах, а также в Нефтекамске и Агидели создается угроза жизни и здоровью местных жителей, есть риск развития инфекционных заболеваний. Силы и средства территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны находиться в режиме высокой готовности.