Почти в 8 млн рублей обойдется техобслуживание одного из уфимских фонтанов

По информации, опубликованной на портале государственных закупок, ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии успешно завершило аукцион и заключило контракт на техническое обслуживание и текущий ремонт светомузыкального фонтана, расположенного на Советской площади в Уфе.

Начальная цена контракта составила 7,9 млн рублей и он будет действовать до конца ноября текущего года.

В рамках контракта подрядчик будет ответственен за регулярную уборку насосной станции, наблюдение за работой насосов и регулирующих клапанов, а также обслуживание светомузыкального оборудования.