В Башкирии задержали таксиста-наркомана

В Салавате сотрудники ГИБДД задержали таксиста, который находился за рулём автомобиля в состоянии опьянения.
Во время службы на бульваре Монтажников инспекторы остановили автомобиль «Лада Гранта», чтобы проверить документы водителя. 48-летний водитель авто вёл себя странно – его лицо было красным, а речь невнятной. После медицинского освидетельствования в больнице оказалось, что мужчина был пьян. Ещё один тест показал наличие наркотических веществ в его организме.
Водитель при этом предоставлял услуги такси, не имея специального разрешения. Автомобиль нарушителя был изъят. Водитель привлечен к административной ответственности.