В Башкирии задержали таксиста-наркомана

Во время службы на бульваре Монтажников инспекторы остановили автомобиль «Лада Гранта», чтобы проверить документы водителя. 48-летний водитель авто вёл себя странно – его лицо было красным, а речь невнятной. После медицинского освидетельствования в больнице оказалось, что мужчина был пьян. Ещё один тест показал наличие наркотических веществ в его организме.